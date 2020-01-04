美國伊朗關係急轉直下，美國約翰霍普金斯大學學者克里斯蒂娜．林（Christina Lin）認為，中國不希望美伊爆發戰爭，畢竟中國「一帶一路」戰略能否順利執行，亟需一個和平穩定的中東，而伊朗正是溝通中東與亞洲的「一帶一路」沿線關鍵國。「潛在的美伊戰爭會給中國的區域利益帶來毀滅性影響」。

英國廣播公司（BBC）4日報導指出，中伊關係的關鍵一環在於石油。中國是伊朗原油的最大進口國，在美國對伊朗實施制裁後，北京依然購入伊朗原油並出口大量工業產品到伊朗。

喬治亞理工大學教授加佛（John Garver）認為，穩定的伊朗符合中國大陸的利益，因為戰爭會導致能源供應短缺、原油成本提高，這些都會增加政治風險。他預期，北京會密切關注美伊局勢，但除了外交表態外，不會輕易採取更激進的行動，更不會像俄羅斯高調捲入中東的衝突。

美國陸軍退役上校麥格雷戈（Douglas Macgregor）也認為，美伊若開戰，勢必將俄羅斯和中國拉入戰局。屆時，美國恐面臨一個比以往都更強大的敵對陣營。

(中時 )