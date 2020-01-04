國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴上將等8人罹難。美國在台協會（AIT）3日在內湖新館降半旗，以示哀悼。(鄧博仁攝)

罕見 AIT哀悼黑鷹殉職國軍，推崇沈一鳴愛戴領導者。（截圖自AIT臉書）

針對蔡政府採購60駕黑鷹直昇機，迄今兩架失事，及參謀總長沈一鳴等將官罹難，美國在台協會(AIT)為此降半旗致哀。親民黨總統候選人宋楚瑜上午受訪發問，美國政府很少看到降半旗，是不是有什麼原因？連中華民國都沒有降半旗，只有軍方降半旗，不覺得很奇怪嗎？大家不好奇嗎？

據《中評社》報導，宋楚瑜今天接受媒體採訪，批評蔡英文政府強行通過《反滲透法》，把對方看作敵國，既然法律上認定敵國，就是要跟對方武力相向，在這種情況之下，你的最高指揮官，竟然3、4個鐘頭行蹤不定，問大家心中踏實不踏實？最高指揮官不見，還要發動全國去搜索，連參謀總長在哪裡都搞不清楚，台灣安全有把握嗎？把國家前途交給這樣的政府，又去挑釁對岸，連參謀長都保護不了，你能保護我們嗎？

宋楚瑜並對美國在台協會(AIT)為此降半旗致哀提出質疑，他表示，美國政府很少可以降半旗。是不是有什麼原因？連中華民國全國都沒有降半旗，只有軍方降半旗，你也不覺得很奇怪嗎？

宋楚瑜表示，美方應向我們說明，到底是飛機賣給我們不對？還是我們訓練不對？我們全民是不是有責任應該知道？如果他是中華民國的總指揮官，會注意將領的生命是很重要，士兵生命也很重要，也要知道這個武器裝備，到底是不是買賣什麼東西，講不好聽，為什麼會連續發生意外？做一位大總指揮應負的責任，就是知道我們還有很多裝備到底安不安全？是不是應該要去問？

(中時電子報)