選前黃金周，國民黨總統候選人韓國瑜延續「政策論述」基調，今晚與國政顧問團在西門町舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，晚間到尾聲階段，韓特地挑選上周末台中造勢晚會照片，面露感慨，強調今天民進黨已經變了，不是理想中的民進黨，1月11日絕對要讓民進黨下台。另也首播「知識經濟藍」競選影片。

首播的「知識經濟藍」競選影片中，中廣董事長趙少康、全國商業總會理事長賴正鎰、台玻董事長、工商協進會理事長林伯豐、前行政院長陳沖與毛治國，以及賣菜阿嬤陳樹菊等人齊站出來挺韓國瑜。

韓國瑜晚間挑選出去年12月29日30萬名韓粉不畏風雨參加台中造勢活動，韓面露感動地說，代表廣大台灣人民支持韓國瑜與張善政內心深處，支持中華民國 台灣未來改變，所有參加造勢，有時連一瓶礦泉水都沒有，遑論雙主菜便當、遊覽車。

韓國瑜顯露信心自嘲，不擔心年輕人不支持他，因為當愈了解政見就愈會支持，就會發現我們是所有總統候選人最擔心青年未來，絕對追分感秒、加大力度培養年輕人，把錢花在教育，也不要把錢花在監獄。

韓國瑜說，人生閱歷豐富的長輩，愈不支持民進黨，因為他們看清楚民進黨三年半執政，跟幾十年前民進黨不一樣。韓回憶過去任立委時，岳父寄送西螺西瓜給他，他就發送給盧修一、陳定南。

韓國瑜指出，今天民進黨已經變了，不是理想中的民進黨，1月11日絕對要讓民進黨下台，如今中華民國面臨最後生死存亡關頭，大家都有責任，中華民國讓我們緊緊相連再一起，中華文化讓我們有同樣價值，這是參選最有意義與神聖目標。

(中時 )