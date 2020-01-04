南投日月潭今天傳出有深水處的台灣鯛魚群突然浮到水面呼吸，隨後湖畔也有大批蚯蚓竄出，民眾認為不尋常。特生中心指出，動物異常行為無法斷定；應與地震無關，呼籲民眾勿驚恐。

前日月潭遊艇公會理事長莊武源今天早上開船從伊達邵碼頭出發時，發現原本在深水處的台灣鯛，突然成群結隊游到水面，呈現要呼吸的樣子，但中午後已減少很多，不過他也發現湖畔有大批蚯蚓竄出，他認為是異象、不太尋常。

莊武源表示，他在日月潭開船開很久，經常一邊開船一邊觀察日月潭的狀況，依照他的經驗，台灣鯛通常只有小魚會游到水面呼吸，這次大魚游上來，加上蚯蚓也爬出來，依往常經驗告訴他，這樣的狀況太不尋常。

莊武源說，地震要發生之前都會有一些徵兆，以他的經驗來看，魚和蚯蚓都有不尋常的行為，才擔心是不是會發生地震。

特有生物研究中心指出日月潭除了有原有的野生魚種外，也有漁民養的台灣鯛以及部分民眾放生的魚，種類很多，有時也會游到水面上呼吸，除非是去現場查看，了解實際的狀況，不然沒有辦法判定動物異常行為的成因。

特有生物研究中心表示，蚯蚓鑽出土表是秋冬季節交替時常見現象，此次出現數量較多，才引起居民注意，應與地震無關，呼籲民眾不要自己嚇自己。

(中時電子報)