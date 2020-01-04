謝京穎在黃金海岸解放。取自臉書

謝京穎在卡拉動物園。取自臉書

謝京穎在墨爾本的國會大廈旁議會花園野餐。取自臉書

登頂心曠神怡。取自臉書

花1小時登上酒杯灣。取自臉書

小藍湖美景。取自臉書

65萬株的薰衣草莊園美翻了。取自臉書

蕁麻疹發作的驚人畫面。謝京穎提供

美景、美腿。取自臉書

26歲的謝京穎曾在八點檔《大時代》超齡飾演江祖平的弟媳「阿珠珠」，聒噪角色常有白目、驚人之舉，意外受觀眾喜愛。她近來把3年拍3檔戲上百萬酬勞當旅遊基金，與一群友人到澳洲自助旅行1個月。剛到澳洲時發生小插曲，她因蕁麻疹突然發作，紅腫、發癢、發燒不斷，緊急到當地醫院急診，過程驚險。

謝京穎過去曾是台灣棒球隊專屬啦啦隊「CT GIRLS」成員，陪著台灣隊征戰大小比賽，累積不少人氣。她3年前轉戰演藝圈，拍八點檔《春花望露》時因壓力大造成免疫力下降，先是冒出蕁麻疹，後來手腳起水泡，得了俗稱的「皮蛇」（帶狀皰疹），後來又接著拍《實習醫師鬥格》、《大時代》，健康因此亮紅燈。

她近來調整作息也旅遊放鬆心情，去年12月中到澳洲展開為期30天的探險之旅。目前她仍在塔斯馬尼亞島旅行，今分享說，剛到在墨爾本時生了場大病，蕁麻疹發作後，趕緊到當地醫院急診，卻被告知沒門診，因醫院採預約制，她苦苦哀求，醫生才幫她打了1支要價2000元台幣的救命針，小小的1條藥膏也要價500元台幣，「過2天就痊癒，幸好沒白挨針」，她報喜不報憂，事發時不敢在粉絲團提到這件事，直到蕁麻疹痊癒後才跟家人說。

她說，第一次離開亞洲大約6700公里的距離，緊張也興奮，近半個月來的背包客體驗，自覺英文變得流利，每天也都有新奇的事物發生，讓她大開眼界。樂觀說問題（蕁麻疹）來了就處理，「這經驗告訴我們，沒走出舒適圈，不知道自己極限到哪」，也鼓勵大家透過旅行，找到未來想要什麼樣生活。

她認為旅行目的不在於住好、睡好，她曾睡到連窗戶、只有一張床的房間，也有過睡在30幾度邊睡邊流汗的房間，也體驗過冷到只有一張床單的地方。她近半個月來，結交各國朋友，有種地球村感覺，她常處於對任何事物抱持新奇狀態，雖然辛苦有點累，但每天可以睡8小時，覺得很幸福。

她走訪布里斯本的卡拉動物園、「衝浪者天堂」的黃金海岸，近日則到塔斯馬尼亞島的酒杯灣、亞瑟港、搖籃山、小藍湖及南半球最大的薰衣草園，「是視覺享受更是嗅覺饗宴」。她說，塔斯馬尼亞島晚上9點半天黑，早上4點天亮，日照時間長，「這裡很靠近南極，可以看到微微極光，很適合旅遊」。

她預計1月中才回台，旅行時間未到已經很想家，也想念台灣的美食了。她說，會去當地逛超市，親手做豬肉川燙沾蒜泥醬油，也做可樂雞腿等料理，許多當地朋友對這些料理感到驚奇，品嚐後也覺得好吃，誇她的手藝不錯。

2020年的期許，她計畫4月至7月去日本念語文學校，考日文檢定充實自己，「這樣才會有更多能量帶給觀眾」。她估算30天的自助旅行約耗費20多萬台幣，是因為她對理財有一套，「有賺錢就要省著花，沒賺錢還是跟賺錢的時候一樣」，她的省錢秘訣是沒拍戲就搬回台中老家，省下租金，有拍戲再搬回台北。

(中時 )