儘管台銀小洋將麥特瓊斯仍因阿基里斯腱受傷缺陣，台銀卻靠大洋將米歇爾38分、24籃板，包含11個進攻籃板的雙十表現，終場98比94氣走九太，也送九太5連敗，只是米歇爾罰6中1的罰球表現，卻讓台銀總教練陳國維看不下去。

「其實不只是米歇爾，我們全隊前3周的罰球都很糟糕，就算不斷要求他們，還是沒法改善，接下來我仍從心理方面下手，」陳國維說，「只是我今天上午還特地叫米歇爾別練球，只要他去練罰球，沒想到他的罰球仍讓我看到心驚膽跳。」

聽到自家教練這樣講，米歇爾賽後不好意思表示，「其實我每次罰球出手都以為會進，出手也感覺很順，偏偏就是罰不進，為了不要製造教練的困擾，我會努力改善自己的罰球。」但他全場11個進攻籃板，比起九太科技全隊還多2個。

「我向來對於自己的進攻籃板相當驕傲，因為我只要搶更多進攻籃板，就可製造更多二波進攻的機會，」米歇爾說，「我也在每次上場之前，給自己一定要盡力搶進攻籃板的承諾，比起自己得分，我更在乎進攻籃板，今晚才有這種表現。」

有了米歇爾坐鎮禁區，台銀整場比賽抓下54個籃板，比起九太多了18個，陳國維賽後相當肯定球員做好積極進攻禁區的任務，「雖在第2、第3節有點忘記，但大部分時間我們都有強攻禁區的工作，可惜我們鋒線的表現仍不理想。」

九太洋將賽森貢獻42分、14籃板、7助攻與4抄截，卻沒法幫助球隊贏球，畢竟少了大洋將助陣，九太內線弱勢太過明顯，九太總教練劉嘉發賽後表示，「我們已經夠拚了，卻不能光是靠賽森得分，本土也需跳出來，畢竟現在我們身高太吃虧了。」

(中時 )