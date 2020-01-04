美軍空襲巴格達升高中東地緣政治緊張，加上美國製造業活動萎縮幅度超出預期，引發經濟成長放緩的疑慮，3日美股三大指數全倒，道瓊指數與標普指數皆寫下一個月來最大單日跌幅。

上周五道瓊工業指數開盤一度崩跌超過360點，終場跌233.92點或0.81％，收在28,634.88點。標普500指數收跌0.71％，報3,234.85點。那斯達克指數收盤跌0.79％，以9,020.77點作收。

周五的跌勢讓標指周線由紅翻黑，周線連五紅中斷。道指和標指分別周跌0.04％、0.17％，那指周漲0.16％。

美國總統川普下令美軍空襲巴格達，炸死伊朗「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，伊朗揚言報復帶動避險資產需求。另方面美國供應管理協會（ISM）12月製造業採購經理人指數接連五個月萎縮，跌至逾十年來最低點，進一步打擊市場信心。

密爾瓦基財富管理公司Robert W. Baird市場策略師安東尼利（Michael Antonelli）指出：「市場已出現超買，現又傳來製造業活動疲弱加劇、地緣政治衝突引爆的噩耗。」

展望本周美股走勢，分析師認為，中東地緣政治緊張恐抑制買盤，投資人將觀望美伊衝突的後續發展，憂心美股會大幅拉回。

預定10日（周五）出爐的12月非農就業報告，料為市場另一關注焦點。金融數據供應商路孚特（Refinitiv）指出，美國上月份料新增16萬非農就業人口，薪資平均年增3.1％。

(工商 )