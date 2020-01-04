推動永續發展不是跨國或大型企業才有能力作，B型企業協會規劃的「Business for Good 計畫」，以接軌聯合國永續發展目標為原則，透過商業模式的改變，提升台灣中小企業創新影響力，把永續落實在商業活動中，在台灣還進一步邀請在學生青年世代，與企業、各領域專家組成三方共創團隊，一起進行永續發展培力。

B型企業協會表示，邀請年輕人與企業一起，從商業模式圖（Business Model Canvas）發展永續競爭力的策略議題，過程中多方討論，有助於企業內部開展行動方案。

B型企業協會與國泰金控、國泰人壽、資誠永續服務、嘉威聯合會計師事務所、台北市政府產業發展局等夥伴共同開展的「2019 Business for Good 創新影響力商業模式計畫」，今（4）日假台北創新實驗室舉辦總決賽及成果發表暨慶祝大會。

此次計畫，共有19家企業與學生代表組隊、超過百人參與，從全球永續趨勢系列講座，到員工照顧、供應鏈社區發展/環境等共創工作坊。最終獲獎的三隊金、銀獎團隊，分別是訊連生物科技的預防醫療生態圈提案，松果購物的環保包材提案，和泉州佶業機械的Fun for Good員工認同活動提案。

訊聯生物科技團隊的構想，是把保險納入與醫院的供應鏈關係，擴大通路影響力，開拓預防醫療的生態圈，參與的學生團隊因此獲得韓國參訪創新影響力B型企業的機會。

電商松果購物的環保包材提案，是透過與廠商合作拓展供應鏈與消費者及松果購物的三方共益，泉州佶業機械的Fun for Good行動方案，則是從舉辦具地方特色的戶外活動，開拓基層員工的生活圈也贏得更深的企業認同。

總決賽評審代表之一政治大學商學院企管系教授林月雲表示，這項計畫最令人感動之處，是企業願意把自己的挑戰拿出來，和學生一起討論策略議題及行動方案。

(工商 )