大陸國務院任命駱惠寧為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任，免去王志民的中聯辦主任職務。香港01分析指出，據來自北京最權威的消息，這次調整是因應近期香港情況的變化，委任更符合香港現實發展的官員擔當中聯辦的工作，所以對中聯辦主任人選進行調整。

香港01報導，北京最權威消息表示，中央對「王志民同志的工作充分肯定」，顯然沒有任何問責的意味。香港明報指出，接近中央政府消息人士稱，這次屬正常人事調動，中央對王志民的評價很高，王志民不是因工作原因被免職，而是另有任命，因新的任命並非在國務院系統，因此稍後才會宣布，中央對其工作是認可的。

香港01表示，值得一提的是，駱惠寧已經到了正部級退休年齡，最近剛被任命為人大財經委員會副主任委員，今次以65歲之齡，突然從人大轉赴非常時期的香港；而駱惠寧此前未曾擔任過與港澳工作直接相關之職務，而由一省省委書記卸任後即調任中聯辦主任，回歸以來尚屬首次。

(旺報 )