中央氣象局表示，明(5)日除了東半部地區有零星短暫雨機率，其他地區以多雲到晴為主，不過明天西半部地區空氣品質仍不良，尤其南部局部空品區將達到「紅色警示」等級，提醒民眾注意佩戴口罩。

氣溫方面，白天各地高溫約24-25度，全台日夜溫差大，低溫約15-18度，部分地區輻射冷卻現象感受上可能更低溫，早出晚歸別忘了多加件衣物。

氣象局指出，好天氣將持續到下周二(7)，下周三(8)東北季風南下，各地氣溫將明顯下降，迎風面的北部、東北部及東半部地區將有局部降雨機率，一直到周五(10)季風減弱各地開始回溫，不過此波東北季風也會使西半部地區空品逐漸好轉。

另外，明日清晨中南部地區有局部霧影響能見度的機率，外出、行車請注意安全。

根據環保署空氣品質預報顯示，明天清晨至白天東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中部及雲嘉南受渦流影響，污染物濃度易上升，晚間轉為偏東風，西半部位於背風側，垂直擴散及水平擴散條件轉差，污染物易持續累積。

北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南清晨及夜間局部地區可能達「紅色警示」等級。

(中時 )