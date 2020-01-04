美軍擊斃伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），伊朗誓言報復，中東緊張情勢升高激化避險情緒，油金價格奔向高點。3日紐約期油收高3％，盤中飆漲至2019年4月來新高，金價也攀上四個月高點，若美伊衝突惡化，分析師說油價上看每桶80美元。

油市蒙上供給中斷陰影之下，上周五早盤倫敦布蘭特原油期貨逼近70美元大關，衝上每桶69.50美元，寫下2019年9月沙烏地產油設施遇襲以來新高，最後收漲3.6％，報68.67美元。

紐約西德州中級原油期貨，3日盤中曾觸抵每桶64.09美元，為2019年4月來最高點，收盤漲3％，以63.05美元作收。

美國智庫Stratfor資深全球分析師貝伊（Matthew Bey）警告，美國總統川普下令空襲巴格達機場，擊殺伊朗指揮官蘇萊曼尼，恐引來德黑蘭當局和伊朗扶植的伊拉克民兵「強力報復」。

貝伊告訴美媒CNBC，伊朗可能考慮再次對波灣與中東其他地方的石油基礎設施發動攻擊。若美伊衝突升高，伊朗有這個能耐和動機，襲擊沙國的咽喉要塞，沙國勢必得「耗上數月重建」。

政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）3日發布報告指出，蘇萊曼尼被美軍擊斃後，「有一點再明顯不過，伊朗定會反擊」。該機構分析師預期，美國和伊朗的衝突會持續至少1個月，而且侷限在伊拉克。

分析師預測，國際油價料盤桓在每桶70美元價位。倘若衝突擴散至伊拉克南部油田，或伊朗騷擾海上商船的情況加劇，油價恐飆到每桶80美元。

(工商 )