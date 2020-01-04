國民黨4日在歸仁區舉辦立委聯合造勢大會，第五選區候選人蔡淑惠在台上稱「大家隨時注意民進黨選舉「奧步」，他們（民進黨）全台同一時間在路口拜票，就造成黑鷹直升機失事」，引起網友爭論，民進黨更發聲明抗議，蔡淑惠4日晚間道歉，強調本意是提醒選民慎防民進黨在選前「出奧步」。

蔡淑惠4日在歸仁區國民黨立委聯合造勢大會場散場時，拿起麥克風助講，不斷強調最後幾天要注意民進黨「奧步」，「他們（民進黨）全台同一時間在路口拜票，就造成黑鷹直升機失事」一說完，就被網友錄下，引發社會爭論。

民進黨不僅發聲明抗議，黨部發言人鍾佩玲更呼籲對手陣營，勿要因為選舉而泯滅基本人性。

蔡淑惠4日晚間回應，本意是提醒選民慎防在選前有人借意外事故操弄奧步，若造成社會不安與誤解，願意道歉，但拒絕被綠營扭曲談話本意，羅織消費國軍的帽子。

蔡淑惠強調對國軍一向崇敬，家人也有從軍者，平時就常參加勞軍、敬軍活動。在黑鷹直升機失事當天，原本要舉辦的問政說明會，立即改成「點燈祈福晚會」，第一時間一起為亡者默哀，為傷者祈福。

因為選戰已進入最後衝刺，蔡淑惠強調，原意是要提醒民衆要防止民進黨利用此事件操作，並非「失事是因為民進黨當日全台站路口的拜票活動所致」的說法，但若因此造成社會的不安與誤解，願意表達歉意。

蔡淑惠指出，綠營當下藉其談話，延伸操作，刻意硬扯是「民進黨路口拜票才造成黑鷹失事」欲加其罪，這是完全張冠李戴的不實指控，也要拒絕綠營藉此羅織消費國軍帽子。

(中時 )