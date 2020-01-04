吳思賢（小樂）、項婕如、言明澔、卓毓彤（熊熊）等4日出席台視、三立《網紅的瘋狂世界》台中見面會，現場聚集近千粉絲。今早才從洛杉磯抵台的小樂，頂著黑人頭新造型，女主角項婕如在見面會中帶著擅長的滑板出場，讓粉絲驚呼，她本來想帥氣出場，沒想到中途被小樂攔胡，來個偶像劇公主抱。

劇中每位年輕演員都因拍戲成為好友，所以玩任何遊戲都很放得開，在互動遊戲中，小樂、項婕如與言明澔、熊熊2對CP擠在一個小框框，小樂笑說：「新一年才開始我們就要這麼黏嗎？」熊熊豐滿胸部讓言明澔快受不了。小樂與言明澔兄弟情拍得像BL劇，小樂在現場主動向言明澔索吻，讓粉絲大叫「在一起」。

小樂今（5日）過29歲生日，昨提前慶生，由於這次戲中小樂與言明澔的台詞與演出充滿 BL劇的「腐味」，吸引腐女粉絲，言明澔昨拉著項婕如跟小樂討親親，曖昧程度讓熊熊在後面拉著言明澔說不准，搞笑結束見面會活動。

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