從《聲林之王》展露頭角的張若凡，去年底推出個人首張專輯《dopaMINE 我，她》，日前於發片記者會上，邀請主打歌〈已經結束的〉創作者四分衛主唱陳如山（阿山）站台合唱，兩人陽剛與陰柔的聲線結合，讓這首歌備受歌迷喜愛。曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的阿山化身評審，為張若凡打分數「聽他唱完我雞皮疙瘩都起來了，當然是最高分！」

回憶當時配唱〈已經結束的〉，張若凡坦言吃盡苦頭，且不打算嘗試這麼有power的歌曲，「以前都唱比較抒情的歌，但試唱很多demo後，又想起這首歌，才問製作人能不能試試看」，也回憶錄音時和阿山初見面，「任何女生看到阿山老師應該都會很開心，跟老師聊天的時候，他會很誠懇、真摯地把他所有內心的東西都掏出來給你，不會去隱藏什麼。」

張若凡新歌〈已經結束的〉MV與創作者四分衛主唱陳如山有對手戲。（浪LIVE提供）

張若凡推出新歌〈已經結束的〉，MV邀創作者四分衛主唱陳如山合體。（浪LIVE提供）

阿山也大力讚賞張若凡，「其實聽到她唱〈坦白〉的時候，她的音色在各個層次都蠻游刃有餘，真的很厲害我都沒辦法」，更認為四分衛的歌很難唱，「這首歌讓若凡來唱大家一定會更認識這首歌，她特有嗓音能撫慰很多傷心的人。」也形容張若凡聲帶「好像掛一個效果器，自然呈現沙沙的感覺，她的技巧埋在她的歌聲裡，是讓我覺得最感動的。」

〈已經結束的〉MV中阿山飾演擺渡人，但導演安排下，兩人只有拍肩接觸，張若凡笑說「這樣讓我可以好好去珍惜跟山哥很真誠的情感流露，反而不會去妄想肢體接觸。」張若凡將在2月29日舉辦《dopaMINE 我，她》2020專輯演唱會，會後舉辦CD簽名會，此外她宣布在19日下午1點半在「浪LIVE」加開免費迷你音樂會，現場也為粉絲簽票，亦可購買2月29日演唱會門票，她笑說「是一場小尾牙的概念，一起打勾勾相約年後演唱會見」。

(中時 )