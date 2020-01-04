韓國男神元斌的老婆也是青龍獎影后得主的女星李奈映，結婚後近日首度復出大螢幕，搭上以韓劇《綠豆傳》爆紅的鮮肉張東潤，一起在《我們的美好時光》合演母子。《我們的美好時光》故事敘述朝鮮族大學生建謙（張東潤 飾）受生病父親的請託，來到韓國尋找拋棄自己的母親（李奈映 飾）。然而，他得知母親經營酒館並與韓國男人生活的事實後，讓14年沒見到母親的建謙感到相當失望。在短暫與母親見面後，建謙回到了大陸，才從父親那裡聽說了母親長久以來隱瞞的驚人過去……。

李奈映搭上近期因韓劇《綠豆傳》走紅的張東潤。（圖／車庫娛樂提供）

《我們的美好時光》是李奈映與元斌結婚生子後的復出之作，不僅獲選為第23屆釜山國際影展開幕片，在韓國知名網站「NAVER電影」中，觀眾評分還給予8.31分的高分，她表示：「拍攝現場總是令人緊張。」另外，李奈映無酬出演《我們的美好時光》也引起話題，對此她表示：「『無酬出演』這件事總被提起，讓我有點不好意思。這部作品的預算較少，看了電影後就知道劇中需要很多特別的空間，想盡量盡點心力。」尹載浩導演表示：「在給李奈映劇本後收到了她願意參演的消息，完全嚇了一跳，我以感激的心情拍攝這部作品。」

該片描寫脫北女子刻苦銘心的故事。（圖／車庫娛樂提供）

李奈映在電影中詮釋一名女子從10多歲到30多歲的辛苦過程，展現她深具張力的細膩演技。李奈映表示：「想努力自然地呈現每個時期的變化，像是在拍攝過去年輕時的場景時，便帶著輕鬆的笑容、素顏詮釋角色。」她也透露在結婚生子後，在演技上起了變化，李奈映說：「現實生活中變成一名母親後，對於過去只能藉由想像獲得的情感，現在似乎較能產生共鳴了。」她也強調，《我們的美好時光》是部告訴大家為何人生必須不放棄希望的作品。

張東潤被導演形容和李奈映長得像，演起母子有種特別的感覺。（圖／車庫娛樂提供）

近期以韓劇《綠豆傳》中的女裝扮相和收放自如的演技令人驚豔的張東潤，劇中飾演李奈映14年不見的兒子，尹載浩導演表示：「李奈映與張東潤外貌很像，有種獨特的氛圍。」張東潤為完美詮釋一名中國大學生，還到常光顧的中華料理店，在那練習延邊方言和中文。張東潤表示：「我很喜歡吃美食，所以常光顧中華料理店，決定參演《我們的美好時光》後，就到常去的那家店請求協助。在跟劇組人員學習之前，我就已經學了一些方言和中文，也了解到延邊人和我們確實有不一樣的地方。」《我們的美好時光》韓影印象影展1月3日精彩輪番上映！

(中時電子報)