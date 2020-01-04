今天晚間8時許，新北市蘆洲區中原路上一家薑母鴨店發生聚眾鬥毆，近30人在現場叫囂，更有人拿椅子砸車，場面一片混亂，警方快打部隊獲報到場一連對空開4槍示警，滋事份子這才一轟而散，警方目前帶回5名嫌犯，正積極追查其他涉案人，全案朝聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

警方表示，鬥毆事件起因為35歲吳姓男子與22歲張姓男子發生停車糾紛，雙方撂人到場鬥毆、砸車，員警到場時見場面混亂，先後對空鳴4槍示警，2派人馬隨即鳥獸散。

警方表示，警員現場逮捕5人，查扣3把西瓜刀、1枚信號彈，正積極追查其他涉案人。

(中時 )