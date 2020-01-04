蘆洲薑母鴨店鬥毆 警開4槍壓制 22:512020/01/04 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 薑母鴨店發生聚眾鬥毆。（翻攝臉書黑色豪門企業／譚宇哲傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚間8時許，新北市蘆洲區中原路上一家薑母鴨店發生聚眾鬥毆，近30人在現場叫囂，更有人拿椅子砸車，場面一片混亂，警方快打部隊獲報到場一連對空開4槍示警，滋事份子這才一轟而散，警方目前帶回5名嫌犯，正積極追查其他涉案人，全案朝聚眾鬥毆罪嫌偵辦。 警方表示，鬥毆事件起因為35歲吳姓男子與22歲張姓男子發生停車糾紛，雙方撂人到場鬥毆、砸車，員警到場時見場面混亂，先後對空鳴4槍示警，2派人馬隨即鳥獸散。 警方表示，警員現場逮捕5人，查扣3把西瓜刀、1枚信號彈，正積極追查其他涉案人。 (中時 ) #警方 #現場 #蘆洲 #薑母鴨 #鬥毆 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒蟲躲國小停車場 警開三槍打中逮人 08:022019/12/31 社會 機車騎士肇逃 害無辜路人「爆頭慘死」 11:052019/12/31 社會 網友PO文恐嚇候選人 北檢指揮警方偵辦 14:172019/12/31 社會 蘇宏達批故宮 調查局指假訊息函送警方 15:012019/12/31 社會 太平史上第一次跨年 警方加強交管 15:052019/12/31 生活 台中跨年晚會雙現場 20萬人歡聚迎新年 15:192019/12/31 財經 張志豪辦「歡唱迎新年音樂會」 用音符為江永昌助選 15:342019/12/31 政治 力大螺絲捐贈南市警方320面透明圓盾 16:382019/12/31 社會 生死一瞬間 聯結車「騎上」護欄險墜百丈深淵 17:012019/12/31 社會 今夜走氣質路線 彰化市跨年音樂會 國台交現場演奏2小時 19:152019/12/31 生活 社會熱門新聞 台東「家扶‧愛市集」 物資不足! - 社會 日月潭今傳異象 大批魚群浮水面、蚯蚓竄出 老船長驚呼不尋常！ - 社會 原裝情侶跨年夜拆封 女大生被X暈男友急求救 - 社會 沈一鳴兒招魂擲無筊 夫人「上前說話」秒聖筊家屬淚崩 - 社會 蘆洲薑母鴨店鬥毆 警開4槍壓制 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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