知名命理師詹惟中今(4日)突然在臉書PO文大罵「楊蕙如們」可惡可悲，引發粉絲關注。原來詹惟中是被一位網友激怒，更被其惡言氣到發誓開嗆：「這些惡毒的『陳小姐們』一定會去投票！」

某網友留言一句「會放下就不會在那邊騙東騙西說沒投過票！拿修行當幌子江湖術士敢不敢發誓有投過票就嘴巴爛掉！」意外激怒命理師詹惟中，讓他氣到在臉書PO文大罵「這些楊蕙如們真是可惡可悲」，更發誓「我從來沒有投過票！如果有的話嘴巴屁股都爛掉」。

不過詹惟中也因為網友刺激，直言這次一定去投票，更反問：「你們這些騙子冤枉了我，你們哪裡會爛掉？」透露會請律師提告。不少網友見狀也紛紛留言聲援詹惟中，安慰他「老師，不同的意見就是會被查水表，秋後算帳要小心啊」，詹惟中也回應表示自己行的正，強調自己是愛台灣，沒有藍綠之分。

早前詹惟中也曾在臉書PO文感嘆，「原先沒有在挺任何一個人，我也沒有什麼力量可以去挺任何人，只是我看不下去這麼多的人，而且不一定是好人，欺負一個人！就這麼簡單！」透露自己56年來不曾投過一次票，但今年非投不可！

(中時電子報)