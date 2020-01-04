一位26歲男子拉文，有著不同於同齡男性的難言之隱，在過去1年，他忍受著「多一顆蛋蛋」的痛苦，不僅在和女友親熱時很礙事，時不時擠壓到這個多出來的「蛋蛋」，它還會留出白色濃汁，既痠痛又難受。不過，拉文在參加《TLC》的真人秀節目後，皮膚科醫師親自幫他切除這「第3顆睪丸」，讓他得到解脫，其實拉文的第3顆蛋蛋，是個良性脂肪瘤。

據《每日郵報》報導，這名男子叫作來自美國田納西（Tennessee）州的克拉斯維爾（Clarksville）地區，這一年來他深受「下體 」為他帶來的侵擾。驚人的原因竟來是，他長出了第3顆蛋蛋，不過這顆蛋蛋並不尋常，要重3磅（約1.36公斤），約一顆網球的大小。

拉文表示，他發現下體出現異狀，大約在一年前，「第一次見到它，並沒有想太多，以為只是向內生長的頭髮。然而，6個月過去，已從一個彈力球大小的腫塊，變成網球大的肉球」。

令拉文難受的是，當這顆肉球受力被刺激時，會開始痠痛並流出難看像粉刺的白色汁液；不僅和女友在享受愉悅的私人時光時很難不去注意它的存在，連上廁所時，拉文的巨大蛋蛋都會不小心掉進馬桶。他相當困擾地表示，「我並不是說它會碰到水或類似的東西，但它就掛在那裡。我已經有2顆生殖器在那裡了，想像一下你腿上還掛著另一個大型東西，這樣真討厭」。

第3顆蛋蛋的不斷變大事實讓拉文終究無法忍受，他痛苦說道，「我無法過我想要的生活。如果我能移除它，那將是世界上最好的事情」。不過終於來了轉機，拉文參加了《TLC》頻道的真人實境節目，認識到皮膚科的專家李醫師（Sandra Lee）。

李醫師初次見到拉文跨下的大蛋蛋也是震驚不已，經過她研判後，指出這其實並不是睪丸、也不是腫瘤，而是顆因為脂肪細胞過度生長引起的良性脂肪瘤。

最終，李醫師切除了這顆糾纏拉文一年、如網球大的脂肪瘤，讓他終於可以回歸正常生活。醫師解釋，脂肪瘤可以在身體的任何地方形成，但最常見於脖子、肩膀、腹部和背部，而拉文的情況是罕見的案例。

(中時電子報)