潘柏希有雙電眼。盧禕祺攝

潘柏希是民視力捧的小生。盧禕祺攝

潘柏希在《多情城市》演反派受矚目。盧禕祺攝

潘柏希的粉絲男女通吃。盧禕祺攝

潘柏希是容易想很多的摩羯座。盧禕祺攝

潘柏希的演出，媽媽都準時收看。盧禕祺攝

34歲的潘柏希在民視八點檔《多情城市》飾演劈腿2女的渣男「加烈」，最近角色被魔化，戲裡演阿嬤的陳淑芳在婚禮上拿首飾送他，竟被他嫌棄，潘柏希說：「我心裡其實有點難過，加烈蠻么壽的，如果我是他，絕對不會這樣做。」他自己從小是阿嬤帶大的，小時候要從阿嬤家離開，他和阿嬤常哭得唏哩嘩啦、難分難捨，曾被媽媽笑說：「你到底是誰生的？」

他這個角色的童年時期是機伶討人喜愛的小男孩，劇情「轉大人」之後，他為角色做功課時，設定加烈是個油嘴滑舌、很會撩妹的律師，沒想到隨劇情發展，他不用「撩」直接「渣」，像過街老鼠人人喊打。

他在戲裡除了劈腿還必須使出各種毒招，最後展開逃亡行動，坦言演得天人交戰，但也只能自我洗腦：「要把角色演好一定要愛這個角色，所以我說服自己加烈做的一切都合理。」

他戲裡也有不少被懲罰的慘狀，有次從樓梯摔下來、1集內還被連賞6個耳光，媽媽在電視機前看得心疼，曾緊張得從南部打電話關心：「你是真摔還假摔、真的被打還假被打啊？」讓他哭笑不得。潘柏希真實個性溫和，遇到不愉快的事會和對方冷戰，被同劇的邱子芯虧說「好弱」，對方根本Catch不到他生氣的點。

他的角色讓入戲網友謾罵不斷，曾被咒罵去死、又說他教壞小孩，但因此也更受矚目，心情像洗三溫暖，他常思考：「努力做好一件事反而一堆惡評，到底值不值得？」笑認摩羯座的個性就是容易想很多。

潘柏希拍過八點檔《天若有情》、《甘味人生》，這次拍《多情》，最大的卡關仍是台語，他慶幸許多資深前輩幫忙，連戲裡爸爸柯叔元也會傳授他在鏡頭前更顯帥的訣竅，讓他獲益良多。他拍出心得，包括哭戲也懂得運用小技巧，有前輩教他往內吞的方式打哈欠，他會在家練習，現在已經可以3秒內眼眶含淚，當天訪問時他在現場示範，果然讓大家嘖嘖稱奇。

(中時 )