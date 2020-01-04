情侶第一次總是有許多意想不到的意外，有網友就分享自己與男友「都是第一次」的經驗，沒想到女方事後竟然暈倒，隔天醒來已經是中午12點！男友也被嚇到差點叫救護車。

原PO在《Dcard》分享自己母胎單身20幾年直到去年2月才交了也是原裝之身的男朋友，前幾天的跨年夜男友住在原PO的租屋處，洗完澡後男友就對原PO表示「嗯...我想跟妳那個...可以嗎...」原PO也害羞的回：「可以呀...」於是兩人就笨手笨腳的進行了第一次，過程也讓原PO痛爆，但就在男友完事後不久原PO竟然直接痛暈，她回憶「我只記得我躺在他懷裡，然後再睜開眼已經中午12點了」

原PO男友後來轉述，原來昨晚正仔細幫原PO擦藥時，她突然就往後倒在床上，然後叫都叫不醒...當時還差點打了119叫救護車，後來打電話問了有性經驗的男生朋友求救，才得到：「失魂而已，沒事，先幫她清理一下」的答案這才放心。

原PO表示，「其實覺得很尷尬，之前聽過有人是興奮到缺氧昏倒，我居然是痛昏倒...」許多網友看了也紛紛分享自己的經驗留言「我第一次的時候痛一個禮拜，流血一個禮拜...」；也有人認為男友沒有馬上叫救護車很不應該「你是昏倒了多久？十幾個小時嗎？你男友看到你昏倒這麼久竟然只傳訊息給朋友求救？？我傻眼」。不過原PO並沒有責怪男友，她表示，「雖然第一次經驗弄得像搞笑劇但我還是覺得挺幸福的，不知道為什麼...」

(中時電子報)