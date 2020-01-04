立委陳明文高鐵遺失300萬元案疑雲未解，陳妻日前在臉書發表文青體的「縮時人生」文章，文內卻自爆當時是隨扈幫忙將行李箱拿到車內，更加啟人疑竇。（中央社）

嘉義縣第二選區無黨籍立委候選人林國慶昨(3)日參加公辦電視政見發表會，與陳明文正面交鋒，陳明文除忙著解釋高鐵掉300萬元事件外，並攻擊林國慶兒子在大陸經營民宿。對此，林國慶表示，這代表陳明文知道自己可能敗選，內心慌了，只能抹紅對手，因此讓他對選情更有信心。

據《中評社》報導，昨天下午嘉義縣中埔鄉世新電視台舉行第二選區政見發表會，6名參選人當中，陳明文除了針對先前高鐵掉新台幣300萬元，以及民雄汙水處理場案作出澄清，主要矛頭對準林國慶，質疑林的兒子在大陸經營30間民宿，還有資本額人民幣100萬元的公司，才是真正的財產不明。林國慶則烙下狠話，稱如果收受大陸獻金，將不得好死，並退出這場選舉。

林國慶在政見會後表示，他的兒子林智遠在大陸是向福建當地民眾承租房子來經營民宿，該棟民宿擁有30間房間，不是擁有30間民宿。如果真的有的話，他願意全部拿出來跟陳明文交換他底下任何一間房子。

林國慶表示，他的兒子為了幫台商說話，在大陸福建省擔任政策協調委員，卻被說成是政協委員，那去年10月他的兒子也曾受嘉義縣府邀請回台演講，參加的中央、地方官員豈不都變成中共同路人？直呼太荒謬了！

林國慶認為，陳明文自知選情落入下風，為了避免敗選，只能繼續用抹紅手段攻擊他，但他也相信，現在山區選民已經覺醒了，用守護台灣來行鬥爭、撕裂族群之實的選舉操作手法已經逐漸失效，奉勸陳好好提出政見打完這場選舉，輸也要乾淨的輸。

(中時電子報)