針對總統蔡英文的學歷問題，網路節目主持人彭文正再提出3大疑點，直指一般人的畢業證書外館認證平均1個月，蔡英文卻僅需3天認證。

彭文正在《政經關不了》指出，第一個疑問︰蔡英文畢業證書影印本沒有倫敦政經學院的關防大印，其他獲得外館認證，上面都有學校蓋章，還有英文字簽名。蔡英文2010年畢業證書若是真的，是如何認證的呢？2007年到2011年駐英代表是張小月，這個章怎麼來的？

第二個疑問︰2010年蔡英文沒有「與正影本相符」的貼紙，其他人都有，只有蔡英文自己蓋的小章說跟正本相符；第三個疑問︰外館認證平均需要1個月，蔡卻只花3天就申請到駐英代表處核發認證章。同年8月31日申請，9月3日駐英代表處張小月就核發了。3天根本都還沒跟LSE認證，這個章是蓋甚麼的。另張小月從蔡英文執政一路升官，從陸委會主委到海基會主委，張小月在這件事情上，扮演什麼角色呢？

(中時電子報)