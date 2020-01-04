知名老牌美式餐飲「双聖」接連收攤，繼原本的仁愛圓環店與天母店歇業後，如今連內湖店也在日前宣布熄燈，全台只剩創始店「民生店」，突然的消息讓老饕紛紛大感不捨。對此業者僅低調表示「租約到期」。

「双聖」自1984年登台以來，已經陪台灣度過35個年頭，未料才剛跨完年進入2020，官方3日於臉書上宣布內湖店將於本月24日結束營業，表示即刻起至23日前到內湖店用餐的民眾，可以獲得8折優惠券。

「双聖」1948年創始於美國舊金山，以冰淇淋專賣店起家，之後轉型為美式連鎖餐飲，登台後在台北開設四家店，但如今隨著內湖店即將在年前歇業，新年後將僅存一家民生店。不少網友看到也直呼不捨：「民生店拜託撐下去，我好多回憶都在雙聖」、「我的青春啊...」、「吃不到好吃的冰淇淋了」、「以後吃不到怎麼辦」、「人生第一份工作就在雙聖...」。

(中時電子報)