馬來西亞指標性音樂大獎「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」4日舉行，壓軸大獎最佳男歌手獎，由方泂鑌以歌曲〈我不是神〉擊敗陳勢安、張智成及車志立等強勁對手，奪下歌王大獎；阿鑌今晚從頒獎人李心潔手上接獲獎座，開心感謝唱片公司海蝶音樂支持他做音樂，以及公司同事、家人及歌迷一路以來的支持。

阿鑌今晚身兼入圍者及頒獎人，典禮前受訪問起最想拿哪個獎？阿鑌謙虛表示若有機會，希望拿下最佳歌曲製作獎，因是他第一次入圍這個獎項、之前沒得過，「所以最想挑戰這個獎」，但他表示本屆每位入圍者都很強，「都是好朋友，大家都是很棒的歌手，今天平常心，大家都有機會」。

「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」本屆共頒發二十四座獎項，蔡恩雨以新人之姿入圍八項最多，張棟樑及黃明志也分別入圍六項及五項；阿鑌今偕同李幸倪壓軸典禮紅毯，他身穿卡其色西裝搭配純白高領上衣，造型低調得體。

方泂鑌今晚拿下AIM最佳男歌手大獎。（海蝶提供）

方泂鑌今晚拿下AIM最佳男歌手大獎。（翻攝2020AIM中文音樂頒獎典禮臉書）

方泂鑌今晚拿下AIM最佳男歌手大獎。（翻攝2020AIM中文音樂頒獎典禮臉書）





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