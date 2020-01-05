2017年7月9日，大陸航母遼寧艦在香港向民眾開放，香港市民在遼寧艦的飛行甲板上留影。（新華社）

2019年12月17日，大陸海軍第二艘航母山東艦在海南三亞交付海軍後，首艘航母遼寧艦的回憶文章便逐步揭開昔日秘密。在大陸黑龍江省委《奮鬥》雜誌社最新文章中提到，遼寧艦在改裝續建期間共有15位設計師「獻身」犧牲了。

該文係遼寧艦動力系統技術負責人、中國船舶重工集團公司第703研究所所長助理陳明發表的，他在2004年3月擔任鍋爐研究室主任，和703所數名技術人員被派往大連考察「瓦良格」號。

陳明稱，當時，「瓦良格」主鍋爐除本體外，燃燒系統、控制系統、輔機輔件、閥門儀表等全部缺失。據了解，這艘航母在烏克蘭停留時就屢遭盜竊。

陳明文章指出，當時的情形是大陸第一次接觸增壓鍋爐，無圖紙、無計算書、無資料，只能利用現有條件，由實物開始反推，做反設計。到2009年，試驗鍋爐才進行第一次點火測試，但一次便成功。

不過，鍋爐在熱態運行期間，出現爐墻磚開裂、外部保溫不均勻、外部導管銹蝕、管路閥門銹蝕等問題。

陳明文章還透露，在航母進行系泊試驗時，67歲的返聘高級工程師李祖德因突發心梗在大連現場病逝，也是為航母工程「獻身」的15位設計師之一。

(中時電子報)