提到咖啡，法國、義大利、美國、日本，甚至非洲肯亞或者中南美洲的薩爾瓦多等國，都是能夠想像到的國家，但你知道嗎？台灣在全球精品豆消費能力，乃至於躋身精品豆的種植實力，讓台灣已成為全球咖啡地圖上一顆冉冉上升的新星。

回顧2019年，咖啡界發生幾件大事：

一、一杯平價咖啡40到60元間的路易莎，與日本蔦屋書店攜手，在南港蔦屋開出旗艦店。為此，日方還特別花了250天、暗中查訪路易莎20多家特色店，最終才決定從一向合作的星巴克易主為路易莎。

二、以現烘為主核心的CAMA COFFEE ROASTERS在台北陽明山，蓋起如電影《臥虎藏龍》的幽靜竹林、占地600坪、坪數最大的咖啡館，讓消費者喝咖啡之餘了解咖啡文化。

三、國外旅遊網站Big 7 Travel公布亞洲50家最佳咖啡店，台灣入圍3家，第一名是在華山文創園區附近、由首位獲得世界盃咖啡大師冠軍吳則霖開設的興波咖啡館（Simple Kaffa），一公布後，每日排隊人龍不斷。

台咖啡市場每年以20％速度擴張

飲用量仍不及日韓，成長空間大

「我們最令人驚訝的是精品咖啡的文化密度。世界大概沒有一個地方像台灣一樣，可以在便利商店唾手可得莊園等級或標榜特殊品種的咖啡。」台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪說。

這股精品咖啡風潮讓台灣的職人大放異彩，最具公信力的國際4大賽事：烘豆、沖煮、杯測與咖啡師大賽，台灣人都曾拿到冠軍。

如果說以上是「質」的展現，那麼從「數字」也同樣看見台灣的實力。

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人一年喝掉28.5億杯咖啡，市場規模超過700億元；而業者星巴克自行調查，2018年台灣咖啡整體市場達720億元，2019年上看800億元。

「近5年，台灣咖啡市場以每年約20％的成長率擴展，但是台灣人目前每人每年平均喝掉約131杯咖啡，尚低於日本人的370杯消耗量，也低於韓國人353杯的飲用量，還有很大的發揮空間。」日本著名咖啡公司UCC台灣總經理堀江昌平分析。

高中休學生變咖啡農

拚出獲獎精品豆

台灣咖啡蔚為風潮，影響所及也成為許多偏遠部落帶動地方產業的希望。

※更多內容，請參閱最新一期《今周刊》第1202期

(中時電子報)