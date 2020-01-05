包辦大企業尾牙、家庭日等活動的飛虹創辦人謝銘杰，坐穩台灣活動整合行銷市占率第一的寶座外，更不斷橫向發展、整合資源，朝上市櫃邁進。

今年（2019年）台商回流，每家客戶的尾牙平均桌數增加一百到兩百桌，預算增加10％至20％。」說這話的是包辦廣達、日月光、光寶等科技業大廠的尾牙、家庭日與運動會，有「尾牙王」之稱的飛虹國際整合行銷公關顧問公司（以下簡稱飛虹）創辦人兼董事長謝銘杰。

現年39歲的他，靠著辦尾牙等活動，經營出含關係企業員工數破百人的公司，更交出一張年營收逾4億元、獲利約5000萬元的亮眼成績單。

很難想像，如今讓台積電、聯發科等知名企業找上門，一年約辦50場尾牙和破百場白天型活動的謝銘杰，曾經歷一段艱苦歲月——廚房助理、清洗大體、擺地攤，他都做過。

出身單親家庭、高一被退學的謝銘杰回憶：「母親改嫁，繼父從事燈光音響工程，有一半生意來自尾牙。」那時他幫忙繼父搬運硬體設備，工作2年後，發現客戶轉向找活動統包公司，導致繼父的利潤被剝削，面臨被淘汰，「但我不想再回去過著從前的苦日子，所以出來創業。」

想闖出一片天的他，向銀行借款50萬元，於2002年11月成立飛虹，以籌辦科技公司尾牙、家庭日等活動為主要業務。那年他22歲。

遭金融海嘯重擊

轉進中國接台商活動續命

「起初母親不支持，因為創業等於得罪發案子給繼父公司的廠商。」他坦言，初次創業什麼都不懂，只能撿人家不要的案子做，靠一天工作16個小時的拚勁，換來競爭力。好不容易在08年賺到第一桶金，現實卻再度給他重擊——金融海嘯爆發，導致許多大廠紛紛取消尾牙活動。

當時飛虹有七成活動量來自尾牙，「不僅剛賺進第一桶金會賠掉，甚至可能倒閉。我常半夜坐在床邊睡不著，不知道明天在哪裡。」謝銘杰坦言。

「我裁不了員，所有員工的學歷和資歷都比我好。」沒退路的他，帶著當時約50名員工轉往中國發展，為台商舉辦活動；沒想到，第1年就小幅獲利約1500萬元。

這期間台灣辦尾牙的大型活動公司約有20多家，因抵擋不過金融海嘯的衝擊，半年內超過半數倒閉與裁員。「飛虹是台灣第一家把活動辦到中國的廠商，曾幫群創辦過兩地路跑；金融海嘯反而讓飛虹大躍進。」轉戰中國市場的先行優勢，不只讓他撐了下來，飛虹也因此多了許多客戶，並在10年成為台灣活動整合行銷市占率第一的公司。

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(中時電子報)