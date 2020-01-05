「梅姬」颱風4年前襲台期間，台北市政府謝姓男技工利用與女同事一起值班機會，在風雨夜跨坐女方大腿，還親對方臉頰。事後女同事提起民事求償，高院日前判決謝男應賠償女方35萬350元確定。

至於謝男刑事部分，高院依2個性騷擾罪，判拘役80日，可易科罰金8萬元，謝男不得上訴，但檢察官認為謝男另涉強制猥褻罪，上訴最高法院審理中。

判決指出，梅姬颱風2016年9月27日侵台，當晚7時許登陸，隔日凌晨2時40分，謝男與女同事共同值班，卻跑到女同事座位旁彎下腰，想親女同事的嘴，女方察覺有異，立即將謝男推開。

28日上午近7時，謝男再度走到女同事座位旁，竟跨坐到女方的大腿上，除觸碰她的大腿，還親吻頸部。

被害人事後提告，謝男否認性騷擾，但刑事部分，一、二審都認定謝觸犯2個性騷擾罪，判謝應執行拘役80日，得易科罰金。因謝男不得上訴，檢察官認為謝男另涉強制猥褻罪，上訴最高法院。

民事求償部分，台北地院認定謝男行為，涉及侵權，應賠償女方35萬350元。謝男上訴，遭高院駁回，謝男不得上訴，應賠女方35萬350元確定。

(中時 )