台北市議員、網紅「呱吉」創辦的Youtube頻道「上班不要看」，去年2月遭25歲袁姓美髮師冒稱是該團體網紅「庫柏」，戴面具向西門町1家潮牌服飾店要求贊助、做公益，騙走2500元，台北地院審理時，袁男認罪且全數賠償店家，依詐欺取財罪判處拘役20日，緩刑2年。

判決指出，袁男見臉書團體「上班不要看」知名度廣、粉絲人數眾多，於去年2月26日下午，打電話至西門町1家潮牌服飾店，佯稱是「上班不要看」新成員「庫柏」，欲前往該店面進行公益活動之拍攝專訪。

該店鄭姓負責人允諾後，袁男遂到該店面，全程戴上正面標註「上班就要看」、「殘酷大考驗」、「人人有愛心」文字之面具，並以手機搭配自拍棒錄影採訪。袁男並於拍攝期間，詢問鄭男捐款作公益活動意願，鄭男遂自口袋掏出2500 元給袁。

事後，鄭男察覺有異，以臉書聯繫「上班不要看」團體，發現根本沒有新團員「庫柏」，該團體也表示並無袁男所稱的公益拍攝活動，始悉受騙，報警提告。

(中時 )