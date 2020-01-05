隨著美陸將於15日簽署第一階段貿易協議，雙方打了近2年的貿易戰可望暫時休兵。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，若川普將貿易戰矛頭對準德國而非中國，效果可能會更好

儘管德國對美國存在巨大貿易順差，不過到目前為止，川普的關稅大刀並未砍向德國。據Ifo數據顯示，德國2019年的經常帳盈餘高達2,520億歐元（2,820億美元），超過GDP的7%。

克魯曼日前接受德國商報訪問時提到，在普遍需求不足的世界，貿易順差較大的國家都是「惡棍」，德國排名第一，荷蘭、瑞典緊跟在後，主要集中在北歐國家。

他說，或許川普對德國發動貿易戰，反而對他有利，因為施壓力度不需要那麼大，就能迫使德國在某些事情上做出改變。

克魯曼認為，若歐盟與美國爆發貿易大戰，美國經濟將受到損害，原因在於歐盟能把目標鎖定美國大選重要州作出痛擊，川普恐怕來不及因應。

(中時電子報)