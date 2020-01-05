台灣即將於下周11日舉行總統大選，攸關兩岸與美中台三邊關係，華府與北京都高度關注。美知名智庫布魯金斯學會本周公布的「台灣2020大選：對美中前景與意涵」報告中分析現任總統蔡英文連任，或國民黨候選人韓國瑜當選的可能影響，其中指出蔡若連任，北京將依據勝選票數以及民進黨取得立法院席次數量，共有三種可能的對策，包括加倍施壓、重新校正對台作為，以及重新評估對台政策；若韓當選，他可能面臨北京更大的壓力，如要求開始協商和平協議等作為。

據《美國之音》報導指出，美國布魯金斯學會（Brookings Institution）本周發布了由史丹佛大學胡佛研究所「台灣與印太地區」項目顧問祁凱立（Kharis Templeman）的報告，分析2020年台灣大選可能結果對美中台關係的影響。

祁凱立表示，若經過4年已來北京對蔡英文政府加大施壓的各種做法，例如中斷官方交流、軍事演習、限縮台灣國際空間和滲透活動，另一方面卻又擴大對台灣社會親中人士的嘉惠措施，但蔡英文和民進黨在2020年選舉中依然勝選，那表示北京的策略並沒有達到它的目標，那「北京將面對困難的抉擇：加倍施壓、重新校正或從根本上重新評估它的對台政策」。

祁凱立分析，若蔡連任北京仍對台加倍施壓，由於蔡仍是大部分選民投票選出，此舉恐怕很難只懲罰她而不羞辱一般台灣人民，最終只會把台灣推離統一的軌道，與北京的目標背道而馳，故第一選項的「加倍施壓」作法有難度。

報告指出，若蔡勝選但贏得不多，或者民進黨未能取得立院多數，北京可以把它解讀為支持台獨的民意有所轉變，可能重新校正對台作為，如此 「懲罰蔡英文並防止民進黨採取台獨行動的必要性」將隨之減低，對臺灣的施壓行動也可以減輕一些。

祁凱立指出，蔡英文得票率高且民進黨又掌控立法院，那代表台灣政治結構及民意趨勢的改變，讓蔡與民進黨不僅成功對抗北京施壓和滲透活動，「而且還沒有在政治上有任何損失」，大多數民意仍然支援他們而不是對大陸友善的國民黨或任何第三勢力，那麼北京「無論如何都不得不將它解讀為是一個挫敗」。

若是韓國瑜當選，祁凱立也指出情況也會很複雜，由於習近平去年1月2日的講話已經直接把九二共識連結到朝向統一的「一國兩制」模式，讓國民黨的九二共識已經不能滿足北京，而像韓國瑜一樣沒有經驗的領導人，很可能被北京視為比其他國民黨政治人物更具可塑性，他可能面臨北京更大的壓力，將要做出更多如包括開始協商和平協議等作為，或是像之前的主席洪秀柱一樣，在2016年與習近平會面時重新定義九二共識。

對美國而言，祁凱立認為北京的選擇，也將為華府帶來困境。他進一步分析，如果北京加倍對蔡英文施壓，那可能迫使美國做出更直接回應來強化台灣的立場以維持台海現狀，但「問題是美國自己並沒有一套複雜的工具箱，來對抗北京對台作為」。

(中時電子報)