蘋果今年秋季將推出4款iPhone 12系列智慧型手機，並搭載A14處理器。DigiTimes報導，蘋果A14採用5奈米製程，由台積電獨家代工，預計今年第2季底開始量產，趕在9月新iPhone發表亮相。

台積電5奈米已進入試產階段，2020年上半年進入量產，蘋果及華為海思仍是是首波產能的兩大客戶。

蘋果看好5G版iPhone 12帶動的強勁換機潮，樂觀預估出貨量將超過1億支，供應鏈估算，蘋果A14已包下台積電5奈米的三分之二產能，可望第2季底開始量產，蘋果搶下5奈米「首發」應無懸念；此外，華為海思下一代麒麟1020處理器也將採用台積電5奈米。

外界期待首次搭載5奈米的A14晶片，將為今年秋季推出的新iPhone帶來更多亮點。至於5奈米製程究竟有哪些優勢？台積電先前表示，新的奈米製程將全數採用極紫外光（EUV）微影技術，兼顧效能與成本等因素。從試產結果來看，新製程的SoC晶體管數是7奈米的1.8 倍，運算速度可提升15%，且良率也能維持在80%~90%左右。

(中時電子報)