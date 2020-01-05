美股二○一九年歷經豐收一年，以標普而言累計上漲接近三成，可望創下二○○○年以來最佳表現一年；其中費城半導體指數更是上漲超過六成，是歷史上很少見的。美國聯準會除了釋金外，連續降息三次，支撐美國企業因為美中貿易戰獲利下降，而年底零售業更飆出亮麗成績，根據萬事達卡公布，美國購物旺季網路銷售總額年增十八．八％，創歷史高峰。

ＥＴＦ威力十足

不過畢竟這是過去一年，新的一年美中貿易戰變數依舊存在，邊打邊談仍是兩國策略，也是不穩定因子所在。倒是二○二○年是美國總統大選年，按過去統計來看，年度指數上漲機率還是超過七成，且失業率是四十五年以來最低；相對的，中國內部過去一年影響民生消費最大的食品尤其是豬肉價格大漲超過五成，使得ＣＰＩ飆升至四．五％，超過銀行定存；境內企業違約屢有傳聞，過去有名的匯源果汁等都不支倒地、北京大學相關企業的北大方正也出現債券違約，還有地方銀行也傳出必須由中央注資接管，官方的中金預估經濟成長率低於六％，總理李克強多次強調要面臨經濟下行風險，加上兩年前美國陸續調高關稅，迫使廠商外移出中國，失業率上升，中國本身有一定經濟問題；在美強中弱的經濟態勢，但美國有總統大選，推估兩國貿易戰可能暫歇。

再來就看國際資金水位，一九年全球國家地區降息次數超過三○次以上，國際負利率資金一度超過十七兆美元，近期雖降至十一兆美元左右，還是相當多；市場預期二○二○年國際資金仍以降息居多，可能次數不如前一年，美國當然是焦點所在，華爾街預期可能有約兩次降息或不降息可能。資金多寡直接影響到近幾年流行的ＥＴＦ規模，過去十年來ＥＴＦ產業翻了好幾倍，一九年達到六兆美元；根據美國銀行發布研究報告指出，隨著被動型投資策略躍升為主流，加上稅負、低成本與高流動性等多項優勢加持，ＥＴＦ產業未來幾年將維持高速成長，二○三○年產業資產規模將一舉衝上五○兆美元。ＥＴＦ資金越多越買大型龍頭股。水能載舟、也能覆舟，ＥＴＦ越多代表未來股市震盪幅度將越大。所以美國聯準會動作將是重要參考。大致上二○二○年ＥＴＦ資金還是將增加，預期向七兆美元邁進。

短線上美股持續創歷史新高拉回，只要維持在月線之上就屬多頭，一旦連續下跌破季線，按慣性就可能向年線修正。

台股一九年受惠政策鼓勵資金回台，累計超過八千億元，預估實際匯回約四百億元；加上外資九月以來狂買台股，八月賣超台股一二一二億元後，九至十二月分別買超台股八九七．六億元、一二七四．八億元、五七八．九億元及五三四億元，累計一九年以來買超台股二四四一億元。尤其九月以後買超達三二五八億元，超過一百億元美元，帶動台股從一○六一八點上攻至一一九九七點，上漲一三八九點。台幣也升值至三○附近，可見外資動向的確關係到台股漲跌。接下來，也跟美國大力扶植台灣有關，尤其鼓勵大企業到台灣投資，例如南亞科已直接跟美光有關，美光也投入四千億元投資台灣。國發會發布十一月景氣燈號，從之前連續十個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，十一月逆勢亮出代表景氣穩定的「綠燈」。上一次亮出綠燈，是一八年八月，這是暌違十四個月亮出綠燈。

外資提升台股目標區

國發會表示，包括股價指數上揚、海關出口值、工業生產正成長，顯示景氣「逐漸好轉」。而一九年累計前十一月對美國出口成長超過十％，在全球處於景氣低迷下，台灣能有此成績相當不容易，尤其是傳產工具機、塑化都不好。而第三季以後，景氣加速翻揚，外資大買，顯見春江水暖外資先知。預估台股企業獲利二○二○年預估有十％成長，顯示股市中長期應有高點可期。

外資最新預估台股高點，繼摩根士丹利、摩根大通、瑞銀等三外資紛紛將台股年度目標喊上一萬二至一萬四千點，美銀證券再喊出新天價，預期台股中長期挑戰一二四九五至一三○○○點，長線將問鼎一六○○○點，主要在於台灣與蘋果關係密切，外資平均將蘋果新的一年股價目標上調至三五○美元，有四款新機將推出，耳機更是供不應求，硬體將再度成長，對台灣有利。另一方面中國去美化對台股的確有正面幫助，尤其是半導體方面。

不過外資看好是一回事，還是要追蹤外資資金匯入狀況。短線上總統大選在即，就過去據統計數據，近十年元月上漲機率達七成，只有一○、一四及一六年三年元月份下跌，近三年元月表現皆穩步走揚，分別上漲二．一％、四．三三％、二．一％；另以○三年以來，有八次月線四連紅，而後持續收紅有五次；這次從九月以來月線已四連紅，代表元月多頭較占上風。

惟過往經驗顯示，選前股市漲得越兇，對於選後的慶功謝票行情要保守，以近四次總統大選後的統計，選後五日內台股下跌的機率較大，且接下來農曆年長假將至，所以元月震盪難免。當然十日之前上市櫃公司公布十二月營收是重要參考，但最重要是中下旬的台積電法說會及美國企業財報。只有外資持續強力匯入才能化解疑慮。

被動元件跌深總反彈

先前已提及半導體族群是台股重心，當然其他族群也會輪漲，近期被動元件在龍頭國巨動作不斷下，包括華新科、大毅、信昌電、禾伸堂、日電貿、蜜望實、奇力新）全面上揚，國巨一八年股價大漲至一三一○元、也大落至一九年的二○三元，但期間併購聲頻傳，先是以五百億元併購美商基美（Kemet） ，除了年營收規模衝上九百億元，ＭＬＣＣ的產量占全球更來到十五％，可望甩開太陽誘電，坐上全球ＭＬＣＣ市占第三名的地位。而後旗下的同欣電宣布換股收購ＣＩＳ封裝的勝麗，打造強聯盟。加上這兩年奇力新先完成併購美磊、美絜，連同鋁質電容廠凱美合併變壓廠帛漢，國巨相繼合併保護元件廠君耀ＫＹ、美國天線和變壓器廠普思（Pulse Electronics），打造被動元件艦隊十分龐大，成為產業大龍頭。而近一個月被動元件因為廠商拉貨以及５Ｇ手機及基地台對ＭＬＣＣ需求再起，稼動率已從上半年的三成拉高至八成，法人預估一九國巨ＥＰＳ約二○元，新的一年有機會向二五元挑戰，外資看好已喊出五百元目標價。股價果然是該族群最強，連同華新集團的華新科一起上漲，整個族群一哄而上，頗有一八年大漲氣勢。不過畢竟現階段產能尚未開到滿，是先前利用率太低，首要應是先觀察營收上升，獲利就跟得上來，否則將是屬於長線跌深後的大反彈。若以國巨天價一三一○元跌至二○三元計算， 先看總跌幅的三分之一為反彈滿足處，約五六九元。其次實力也是雄厚的華新科跌幅反彈三分之一約在二四三元，二分之一在三百元。通路商日電貿第三季ＥＰＳ從前季的○．七元跳升至一．二四元，成長率是同族群較大者，前三季ＥＰＳ二．九二元，預估全年ＥＰＳ約四元，若按以往配息率七五％計算，二○二○年約將配發三元，目前殖利率達五．五％，股價剛突破年線也是可以注意。

留意半導體及周ＫＤ低檔者

至於半導體是二○二○年台股主軸看來是認同度高的，最近八吋晶圓代工廠世界先進董事長方略表示，這幾個月感受到需求明顯回溫，包括庫存調整告一段落，５Ｇ帶動半導體新需求。世界先進新加坡廠加入後，總產能會增加十五至二○％，所有生產線吃緊滿載，第一季營運將淡季不淡，全年業績表現將創歷史新高。股價也領先上漲將向一八年高點八三．六元邁進。其實連中國中芯半導體，最近股價也是頻創新高，聯電有機會補漲。

而重中之重還是台積電，最新一期《霸榮周刊》報導，超微推出的新晶片賣翻天，二○二○年第一季的表現可望優於預期，看好超微後市及股價持續上漲，也有助於提升供應鏈台積電的獲利能力，重申對台積電的正面評等。這次ＡＭＤ有台積電七奈米全力支援做後盾，較Nvidia一度轉去三星動作快，據報導，假期中竟然需要排隊購買ＡＭＤ新晶片產品，顯見台積電功力之深。雖然最近傳出美國可能降低利用美國科技輸往中國產品上限將從二五％降至十％，台積電十四奈米產線可能受影響。但是台積電競爭力已受國際認證，連美國政府都必須注意，不管將來是否以去美國設廠交換，台積電在這次半導體景氣循環中已跑第一，總市值排名全球二○名以內，除了每季配息超過二元外，預估ＰＥ尚未達二五倍，還低於蘋果、微軟、臉書等國際一級公司，接著元月法說會後，一下子就要到三月十九日的另一次配息二．五元，這次連《霸榮》都認為台積電是５Ｇ推薦公司，股價應有高點可期。

水泥股亮起來

第四季記憶體NAND Flash價格落底反彈，群聯股價跑在前面，一般預期DRAM價格可望提前在第一季反彈，除南亞科反彈外，跑最快是通路商威剛、品安、宇瞻等；NOR的旺宏及華邦電也都是受惠５Ｇ手機需求量大增。旺宏一八年第四季ＥＰＳ一度達一．五六元，一九年第三季從前一季的○．一四元回到一．○一元，若是５Ｇ需求如預期爆發，獲利可能挑戰歷史高點ＥＰＳ四．八九元，中線值得注意，而首先就是要追蹤營收。同樣要注意營收的還有其他半導體股如聯發科、世芯ＫＹ、瑞昱、晶心科、鈺太、尼克森、立積等等。

另一方面，前期提到要注意周ＫＤ值以領先修正指標落底的科技股，如散熱的超眾，整理結束後股價一下子就創一九年新高，健策亦同。還有此特色的還有ＰＡ的穩懋、全新、宏捷科，周ＫＤ值都將落底向上。

其實指數來到一萬兩千點，台股還是有不少個股預估殖利率超過五％，例如元大金，摩根大通估元大金獲利呈高個位數至雙位數成長，股息殖利率維持五％以上。至於傳產股以水泥股在中國加緊基礎建設下，除了一九年前十一月出貨量二一．三億噸，同比增長六．一％。十一月份，全國單月水泥產量二．二億噸，同比增長八．三％，目前水泥需求總體仍然旺盛，價格保持著增長態勢，十一月平均價格年增五．四七％。台泥及亞泥一九年前三季ＥＰＳ各達三．一三元及四元，全年上看四元及五元，以近兩年配息情況，殖利率將相當高，如亞泥一八年ＥＰＳ三．三一元、配息二．八元，一九年若賺五元，配息可能超過四元，果如此殖利率將超過八％。事實上，低價的嘉泥及信大近期股價默默上漲創高，中國最大的海螺水泥股價也創波段新高。再來就是春節前後餐飲、食品較有題材，如晶華、大成、卜蜂及聯華等，可一併注意。

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(中時電子報)