日油輪去年在阿曼灣遇襲 美指責伊朗

在美國出動MQ-9「死神」（Reaper）無人機，先發制人地發射飛彈，精準斬首伊朗聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，德黑蘭已誓言報復。

CNN新聞網的分析指出，萬一伊朗真與美國爆發衝突，最容易受攻擊的，就是伊朗南部的荷莫茲海峽，而它是將波斯灣石油運往全球的唯一航道。

去年1艘油輪在附近的阿曼灣遇襲，導致油價一度飆漲。全球最大的政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）說，伊朗回應美國擊殺蘇雷曼尼的殺手鐧，很可能包括阻絕波灣航運。集團分析師在研究報告中指出，伊朗很可能恢復騷擾波灣商業運輸，甚至可能舉行軍演，暫時打斷航道運輸。

美去年指控伊朗攻擊油輪 湮滅證據

要是荷莫茲海峽真的因為攻擊威脅而關閉，世界經濟將受嚴重打擊。美國能源情報署（EIA）說，連結阿曼灣和波斯灣的荷莫茲海峽是全球最重要的戰略「扼制點」（choke point）。

這能供超級油輪進出波灣的航道寬僅兩英里（約3公里），船隻非經過伊朗和阿曼的領海不可。而通過海峽的原油量驚人，其中約有80％運往亞洲。要是沒有這些供給，全球經濟將無法運轉。

(中時電子報)