日本為國人旅遊最愛之地，不論是問人或是Google「日本首都」，出現的答案幾乎都是東京，偶爾會有人認為是京都，但多數人不知道的是，其實日本本身並沒有正式的首都。

有網友在PTT八卦版詢問「日本首都到底是東京還是京都」，引起熱烈討論，原PO表示「大正奉還後，明治天皇為壓制德川關東大名改去住東京，目前天皇住在東京，對日本天皇來說，京都像戶籍地，東京像是居住地，京都人說京都是天皇戶籍，所以是首都；東京人說天皇居住在東京，東京當然是首都」，因此PO文詢問究竟日本首都在哪。

事實上日本首都基本上是隨著天皇居住地而定，目前天皇定居於東京，因此世人普遍認為東京為首都，但其實日本憲法中並沒有提到東京為首都，因此並無法源依據，日本各界定義首都的標準也不一致。

雖然日本在1950年制定的《首都建設法》曾宣示東京都的首都地位，該法在1956年廢止後，後繼的《首都圈整備法》則將東京都與周圍地區定為日本政經文化首都圈，但由於昔日朝廷所在的京都仍留有舊皇宮、天皇御座等皇室設施，因此究竟東京還是京都才是首都，也時常引起關東人與關西人論戰，更有京都人嗆「只是把首都借給東京」。

(中時電子報)