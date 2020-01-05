黑鷹直升機墜毀山區，美國在台協會(AIT)降半旗為黑鷹致哀，為何此次會如此大動作？前台北市議員楊實秋直指，中華民國的空軍一向跟美國空軍相當密切，而所謂的「大漠計畫」也是美國在後面促成的。

楊實秋在政論節目《楷道論政》表示，中華民國的空軍一向跟美國的空軍相當密切，甚至是美國直接建立起來的，最早領導的是蔣夫人宋美齡，她跟美國的關係很密切。而我們稱參謀總長沈一鳴為「大漠將軍」，其實大漠計畫也是美國在後面促成的。

楊實秋舉例說，60年代最有名的黑貓中隊，當時偵查機，也是國軍最優越的軍隊，有一半的軍官為國犧牲了，當時有兩個重要的空軍飛行員浮虜被送到香港，台灣不接受，因為中華民國空軍有一個觀念認為應該去死不該被俘虜，其中有一位就被美國CIA帶走，因他是幫美國執行計畫。

楊實秋說，所以當時中華民國當時最優秀的空軍，是幫美國一個西方公司來執行計畫，兩邊的關係非常密切。

(中時電子報)