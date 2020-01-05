不少流行在90年代的類戲劇例如《藍色蜘蛛網》、《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》等，雖然退了風潮，但被提到時依舊讓人津津樂道，且電視台也不時重播。一名男友日前看到電視台又在重播《藍色水玲瓏》後，上臉書崩潰PO文「可以別再重播了嗎，我只領一次錢」，讓網友驚呼，原來是《藍色水玲瓏》的男演員簡家瑋。

簡家瑋在臉書《爆廢公社公開版》PO文說「可以別再重播我以前『孝廉郎』時的阿和了嗎？只領一次錢卻已經重播N遍」，更貼出自己近照，說自己已經是老和，青春一去不再回。

簡家瑋現年45歲，為台灣老牌台語演員，長期出現在三立、八大與民視的台語戲劇，其中更以《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》與《第一劇場》拍攝最多，也曾出現在《甘味人生》、《家和萬事興》、《世間情》與《鳥來伯與十三姨》中。

文章曝光後不少網友笑翻，直說「你根本都沒變XD」、「我看著妳長大的」、「哇，藝人來爆廢發文了」、「又想起我的童年」、「阿和太經典了，我到現在都還記得XD」。

(中時電子報)