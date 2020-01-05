李興文的長子李堉睿（Max）去年鬧出夜宿IKEA事件後，日前上傳一支自己在街邊隨機採訪路人的影片，並詢問民眾對於即將到來的總統大選傾向，被疑可能違反《選罷法》不得在投票日前10日公開任何民調的規定。

李堉睿後來自行下架上傳的街訪片，改PO一支吃地瓜哀悼黑鷹失事的影片，並在影片敘述處寫下：「希望所有政治節目、新聞在這10天內也都沒有做關於選舉的任何言論」，最後Hashtag「言論自由」。

李興文4日晚回應：「堉睿對於選舉罷免法，前10天的相關規定沒有認知，知道嚴重性之後，已經在第一時間將影片取下，希望這個問題不要再擴大，而造成社會紛擾，也希望能還給這個社會一個平靜、祥和、乾淨的選舉」。透露自己在選舉前不適宜發表任何言論，也不會針對這件事再做回應。

李興文5日凌晨在社群網站寫下心情：「感謝蒼天給我的一道道關卡，可能是考驗也可能是試探，我不懷憂喪志、更不怨天尤人，並且用心渡過，相信浪子回頭金不換。」

圈內星友及網友紛紛替他加油打氣，兵家綺寫道「這是老天爺給你的人生功課，看你要怎麼去完成它」，蘇炳憲也留言鼓勵「沒有過不去的，只有怎麼過」。

(中時 )