馬來西亞指標性音樂大獎「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」4日舉行，最佳新人獎由車志立（車子）擊敗強勁對手勇奪；本屆新人獎是競爭最白熱化的其中一獎，車志立一位男歌手對戰郭修彧等四名女歌手，揭獎前訪問入圍者，車子坦言壓力不小，而此獎也是他最想拿的一項，「因為新人獎一生只有一次」，最後車子以〈志同道合〉奪下該獎，他開心地說：「首先要謝謝爸爸媽媽，一直支持我做想做的事情。」車子也感謝陳威全為他在台灣發了第一張專輯，並透露接下來將進軍電影。

車志立拿下2020AIM中文音樂最佳新人獎。（經紀人提供）

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