車志立一男戰四女！獲頒AIM最佳新人獎 02:082020/01/05 中時 尤嬿妮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞指標性音樂大獎「2020 AIM中文音樂頒獎典禮」4日舉行，最佳新人獎由車志立（車子）擊敗強勁對手勇奪；本屆新人獎是競爭最白熱化的其中一獎，車志立一位男歌手對戰郭修彧等四名女歌手，揭獎前訪問入圍者，車子坦言壓力不小，而此獎也是他最想拿的一項，「因為新人獎一生只有一次」，最後車子以〈志同道合〉奪下該獎，他開心地說：「首先要謝謝爸爸媽媽，一直支持我做想做的事情。」車子也感謝陳威全為他在台灣發了第一張專輯，並透露接下來將進軍電影。 車志立拿下2020AIM中文音樂最佳新人獎。（經紀人提供） (中時 ) #車志立 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 「大陸第一網紅」原形畢露？馮提莫詭異身材照瘋傳 - 娛樂 詹惟中怎麼了？突PO文飆罵「楊蕙如們」 - 娛樂 陳揮文再吐為何對韓有信心 鄭弘儀表情亮了 - 娛樂 TWICE MOMO認愛希澈首現身 子瑜又瘦了？一雙大長腿變超細 - 娛樂 《金枝玉葉》結局3人勇闖繼后承乾宮「大魔王」現身！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。