國民黨2020總統候選人韓國瑜4日出席台南市歸仁運動公園舉辦的聯合造勢大會，因趕行程提前離開，留下國民黨台南市第6選區立委候選人、前主席洪秀柱當壓軸，洪秀柱展現個人魅力掌握全場支持者，現場群眾沒有因韓國瑜離開而跑掉，以國民黨主帥親征艱困選區的這股「洪流」圈住民心，未來一定再度扮演關鍵力量。

據《中評社》報導，韓國瑜4日下午到台南歸仁運動公園參加「大雁南飛過南關，團結護憲顧台灣」的聯合造勢大會，藍營大咖僅韓國瑜全台競選總部主委朱立倫到場，而另一位大咖人物則是國民黨台南市第6選區立委候選人、也就是前黨主席洪秀柱。這場活動由洪秀柱總部所舉辦，邀集黨籍台南市其他立委候選人蔡育輝、李武龍、童小芸、林燕祝、蔡淑惠一齊上台造勢，主辦單位也於下午3時40分宣布現場已超過10萬人，展現不凡的氣勢與聲勢。

洪秀柱以前黨主席之尊親自上陣，帶頭參選台南市第六選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里）立委，在深綠選區迎戰民進黨現任立委王定宇。洪秀柱曾表示這不是一條好走的路，但她仍決定參選並堅持到最後，令許多人相當敬佩。

報導指出，2018年九合一選舉韓國瑜的「韓流」席捲全台，2020年大選，韓國瑜也再次颳起一股韓流2.0，而艱困選區又有洪秀柱「洪流」，韓流加洪流聯手出擊直搗台南歸仁搶攻深綠票倉，選前黃金週展現非凡氣勢。

但是更令人佩服的，竟是韓國瑜為趕行程出席在台北舉辦的「國政領航 台灣起飛政策發布會」活動，必須先行離開，洪秀柱仍站在台上HOLD住全場，主舞台前方幾乎沒有支持者離開，仍留在現場待了30多分鐘，充分展現洪的群眾魅力，。台下支持者不僅聽洪秀柱致詞20分鐘，結束前還玩起萬人拉大型布條的戲碼，攤開百公尺長的「翻轉台南、下架民進黨」、「衝破南關柱守台南」，還強調「布條下面有人」，洪流戰力之強，選後也會扮演關鍵力量。

(中時電子報)