無黨籍郭新政獲得左楠眷村民眾支持。（郭新政提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍郭新政一步一腳印拜票。（郭新政提供／柯宗緯高雄傳真）

無黨籍郭新政1月10日將在競總舉辦感恩之夜。（郭新政提供／柯宗緯高雄傳真）

全國最多人立委的高市左楠區，當中最有看頭莫非「三個女人的戰爭」，近日更燒到慶富案。國民黨黃昭順在政見會上扣緊慶富案話題，三問對手民進黨籍的劉世芳，劉反嗆這是馬政府時期弊案。無黨籍郭新政也來湊一腳，認為應由超然獨立的法務單位處理，才能追查到源頭，就連「珠寶案」也能一併查明真相。

日前該區政見會上，黃昭順針對慶富案質疑劉世芳，為何慶富董座陳慶男找上她，是否違反遊說法？希望這一次選舉，人民選票讓大家知道慶富案的真相。劉世芳不甘示弱回擊說，如果認定她涉及弊案，可以去法院提告，而且慶富案是發生在馬政府時期，善後的是蔡政府。

郭新政則認為，慶富案涉及中央、高雄地方事務如高雄銀行，整個事件也從馬總統任內至蔡總統任內，其實很多事情在台灣都一樣，只能治標不能治本，「雷聲大雨點小只查到皮毛程度就會被迫停止」。

因此，郭新政主張應該成立年輕人所組成的「廉政公署」並授予中央跨部會的權力來查案子，因為年輕人沒有包袱會有所一番作為。她認為，像是酒駕查緝，或許「老警官可能有人情或上級壓力，就會放人，讓年輕警官去，他根本不認識你，就是照規矩來」。

郭新政表示，不只是慶富案，她個人所涉入的「珠寶案」，同樣追不到幕後的洗錢首腦，就連民代介入的原因到現在都沒辦法查清楚，「制度如果夠完善，那就是人的問題」，她舉例，如前法務部長陳定南這種明察秋毫的人是需要的，但若目前沒有這樣鐵面無私的人，或許就要調整制度。

郭新政也將矛頭對向黃昭順，她提出的競選訴求之一是民代只得連選得連任一次，就是一樣的道理，如果占位子的時間有限，那搞鬼的機會就會少一些。

郭新政1月10日晚間7時30分將於左營競選總部（高市左營區博愛三路500-1號），舉辦「感恩選前之夜」活動。她表示，將在會上和大家分享這陣子的心得和感想，與大家聊聊政見及進國會後的展望。

她強調，如果你跟我一樣厭倦包庇、討厭關說，看不慣有關係就沒關係的裙帶文化，受不了生活中因為圖利小部分人而被犧牲掉的生活品質，如房價問題。「那你一定要支持我，你一定也要拉著旁邊的人支持我」。

她重申，因為郭新政會推新政，因為自己跟傳統政治人物不一樣。她在乎大家的事，不收政治獻金、不受狹持，「我會是大家的朋友，也會是壞人的最大對手」。

(中時 )