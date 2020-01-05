因為清潔隊剛好位在東西向下方，大量廢棄物悶燒讓濃煙不斷往上竄，一度讓高架橋上視線受阻幾乎看不到路。（吳建輝攝）

火勢在凌晨的12點37分通報熄滅，不過因堆置的垃圾有悶燒的情形，消防員不敢大意，在現場搭配清潔隊運載垃圾的大型器具，持續做殘火處理的動作。（吳建輝攝）

員林市長游振雄、議員曹嘉豪及代表會副主席張國良等，也在第一時間到現場關心。（吳建輝攝）

據了解起火點位在清潔隊西側的「未分類回收物暫存區」，當時現場堆置約18噸左右的廢棄物，大多是回收回來的塑膠瓶罐及玻璃等，現場煙霧密布夾著惡臭味，還不斷傳出燃爆聲及零星火花。（吳建輝攝）

清潔隊表示，從各地載回的資源回收廢棄物，會先到暫存區堆置，再由清潔隊員協助分類。（吳建輝攝）

彰化縣員林清潔隊4日晚間11點驚傳大火，火勢持續延燒到今天凌晨，由於該清潔隊位在台76高架快速道路下方，大量廢棄物悶燒讓濃煙不斷往上竄，有駕駛人反映濃煙和火勢，一度讓高架橋上視線受阻幾乎看不到路，國道警三隊緊急派出3、4名警力與工務段工程車到場警戒，所幸這場火警沒有造成任何人員傷亡，而詳細的起火原因還有待警消調查釐清。

據了解，起火點位在清潔隊西側的「未分類回收物暫存區」，當時現場堆置約18噸左右的廢棄物，大多是回收回來的塑膠瓶罐及玻璃等，現場煙霧密布夾著惡臭味，還不斷傳出燃爆聲及零星火花，雖然火勢很快受到控制，不過因堆置的垃圾有悶燒的情形，消防員不敢大意在現場持續做殘火處理的動作。

彰化縣消防局表示，這場火警發生在４日晚間10點57分，有民眾報案發現員林東西向台76線下方清潔隊，垃圾堆置處所有火勢的情形，並立即調派員林、員林西區、花壇、田中、社頭及林厝分隊到現場搶救，因為員林清潔隊位在台76線高架橋下方，緊鄰橋墩位置，除了佈水線灌救外，也針對橋墩的部分做一個防護，火勢在凌晨的12點37分通報熄滅。

員林市長游振雄表示，在接獲通知後隨即趕到現場，詳細的起火原因不前還不清楚，須待有關單位調查釐清，清潔隊每天的回收量大約有12公噸左右，加上前幾天剩下的6、7噸，現場大概有將近18噸的廢棄物，而假日只有幾名同仁留守，沒有人員受傷也算是不幸中的大幸。

彰化縣議員曹嘉豪說，因為清潔隊剛好位在東西向下方，他擔心火勢的燃燒，讓整個橋底及橋墩，是否會因為火災的關係而去影響它的安全性，希望事後要對橋墩及橋底的部分做一個全盤檢查，畢竟每天靠東西向往來的民眾有很多，也呼籲民眾這幾天經過清潔隊時，不要逗留現場，除了行車的安全，垃圾燃燒所產生的廢氣也可能造成身體的危害。

(中時 )