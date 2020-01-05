利比亞首都軍事學校遭空襲 至少28死數十傷 07:132020/01/05 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 衛生部發言人表示，利比亞首都的黎波里（Tripoli）一所軍事學校今天遭到空襲，造成至少28人死亡和數十人受傷。 全國團結政府（Government of National Accord, GNA）衛生部發言人哈希米（Amin al-Hashemi）表示：「鎖定那所軍事學校的空襲，造成28名學員喪生，另有數十人受傷。」 (中央社) #空襲 #學校 #軍事 #受傷 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 伊朗發誓下重手報復 這裡最危險 - 國際 緊張！火箭直轟美駐伊大使館外 - 國際 美智庫：蔡當選北京已有三對策 韓當選情況也複雜 - 國際 鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 - 時事 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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