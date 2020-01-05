衛生部發言人表示，利比亞首都的黎波里（Tripoli）一所軍事學校今天遭到空襲，造成至少28人死亡和數十人受傷。

全國團結政府（Government of National Accord, GNA）衛生部發言人哈希米（Amin al-Hashemi）表示：「鎖定那所軍事學校的空襲，造成28名學員喪生，另有數十人受傷。」

(中央社)