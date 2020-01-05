張姓婦人連續3年向伊甸基金會申請中低收入老人住家修繕補助，卻因婦人與不付施工廠商工程款引發糾紛；據了解，張姓婦人所申請的協助中低收入老人住屋修繕補助計畫實施10年來，近3年每年約核發90多件，送出約600萬元經費，若能嚴格查核，的確能為真正有需要的老人家打造無障礙住家，或是提供居住品質。

台北市政府社會局提供資料顯示，委托由財團法人伊甸社會福利基金會代辦的「臺北扶老、軟硬兼施」（老人居家修繕補助）服務方案，對象為年滿65歲台北市民，身分為低收入戶、中低收入戶或最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率5%以下的長者；張姓婦人因戶口內扶養人數眾多，且相關人口所得及動產、不動產都在規定標準內，所以符合相關補助身分規定。

不過，該辦法中有規定，曾接受社會局「改善中低收入老人修繕住屋補助」、「重大災害重修建」或其他政府機關住宅相關的修繕補助，於核定補助之日起10年內不得再就同一住屋之同一項目重複申請；張姓施工廠商說，可能因為這項規定，張婦才會在3年內分別申請家中不同項目的修繕工程，從廁所整個翻新、牆壁抓漏整修及鐵皮屋更新，每個工程都不同，但施工廠商都沒有收到完整費用；所以張婦3年來花了公家30萬的整修、裝潢費用，家裡看起來還是很破舊，甚至牆壁上還留下了抓漏針頭，成為施工收款糾紛的見證。

施工廠商當初在施工前依案主指示在原鐵皮屋頂上貼上塑膠袋，再拍照作為申請要件。（圖∕爆料人提供）

張姓施工廠商的專長加厚鐵皮屋頂及防水工程為主，但以他的專業看不出原鐵皮屋頂有破損或漏洞現象，張婦也只是要求再覆蓋上一層新鐵皮，當初還要求施工廠商在屋頂上貼上塑膠袋拍照作，假造破洞漏水狀況。

伊甸基金會回覆本刊表示，本案資格審查為社會局經專業評估流程核定之權責，並在施工前、施工後都有派員前往評估審核及驗收，絕非單方草率、輕易認定即可獲得補助，經了解本案為案家與施工廠商另簽修繕合約之私人糾紛，無法多作評論。

(中時電子報)