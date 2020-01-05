有性功能障礙的男人有多慘？根據一項針對亞太區男性的調查，每五位女性就有一位會因為伴侶早洩而分手。「在我的門診中有個有趣的現象，就是很多男性原本是假借其他名目來看病，但問到後來才願意告知是想來治療性功能障礙。」台灣男性學醫學會理事長張宏江說，至少有七成的男性到泌尿科門診都是如此，讓他明顯感到男性朋友多麼不願意正視性功能障礙問題。

可別小看性功能障礙，有時候甚至會成為婚姻的未爆彈。張宏江就治療一名青壯年男性患者，是家族企業的接班人，結婚後卻因早洩所苦，他寧願自慰也不敢與太太做愛，就怕在太太面前丟臉，因此很少有性生活，兩人多次為此事爭吵，夫妻感情達到冰點、陷入離婚危機。

台灣男性學醫學會理事長張宏江說，有7成男性都以其他名目來治療性功能障礙。（圖／張宏江醫師提供）

張宏江說，很多人誤以為，早洩只是一時表現不好，會隨著時間自然改善，便不積極就醫治療；但早洩的狀況持續越久，伴侶的對於彼此關係的不滿情緒便會跟著延續。如果沒有正確治療，一定會讓性生活越來越差。

張宏江解釋，一般人較為熟知的不舉，多是器質性病變造成的勃起困難，或者勃起後難以維持；而早洩則是因為腦部控制射精的血清素濃度出了問題，導致患者射精控制差，無法控制延遲射精。而且早洩與勃起功能障礙通常會有連帶關係。

不敢面對現實 ７成男性看泌尿科都謊報

「根據國內最新研究，早洩男性患有勃起功能障礙的風險，會較一般男性多十二點七倍；而勃起硬度不足，也會造成早洩的發生」。張宏江認為，多數患者知道自己有性功能障礙，但當兩症狀夾雜時恐會難以精準辨別自己的問題，仍需要醫師鑑別診斷才能及時對症下藥。

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(中時電子報)