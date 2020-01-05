選前黃金週末，藍綠兩黨不敢鬆懈，國民黨總統候選人韓國瑜、總統蔡英文今（5）日大拚場，選戰進入最後時刻，也要把握時間催票。
上午韓國瑜先到桃園頭寮，接著到蘆竹光明國小參加「榮耀翻轉 團結大會」，與六位立委候選人合體。桃園市黨部主委邱奕勝表示，這是韓國瑜投票前最後一次在桃園造勢，「一定要把票催出來」，預計至少2~3萬人會參加。
邱奕勝指出，目前桃園選情穩定成長，聲勢看漲，以往不表態的民眾也開始拉票，而立委選情坐四望五，力拚搶六。
另外，韓國瑜下午也會返回家鄉中和跑行程，之後到板橋第一運動廣場，下午則陪同立法委員候選人孫大千至台北葫蘆寺參拜。
民進黨部分，蔡英文今日馬不停蹄，北中南狂跑10行程，更將直闖雲林。傍晚則會到桃園，參加「勇敢自信護台同行桃園晚會」，展現團結氣勢，包括副總統陳建仁、黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，都會到場造勢。
蔡英文競選總部指出，現場預估會有2.5~3萬人，目前桃園選情穩定成長，每位候選人都會盡最大努力，蔡總統選情目前評估穩定領先，但仍沒鬆懈，預計9日車隊還會到桃園掃街拜票。
(中時電子報)
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