2020年展開序幕，全台各地在跨年夜舉行跨年晚會，往年在高鐵台南站區舉行晚會的台南市府，今年改在中西區美術二館前廣場與周邊道路舉行，熱鬧滾滾。而就在同時，周邊的友愛市場則展開另一場別開生面、名為「半眠跳恰恰」的跨年晚會，地點就在友愛市場當中，意外吸引大批民眾參加，也引起廣大迴響。

台南「半眠跳恰恰」預定開始時間晚間8點不到，即湧入大量人潮。（透南風工作室提供）

傳統市場罕現深夜人潮

社造推展「透南風工作室」與「Ditto Bakery 蒂頭製作所」負責承辦這次活動，透南風成員林竹方表示為藉跨年活動賦予街區營造新面貌，在跨年主場定於台南美術館二館後，便與台南市府討論在友愛市場內舉行晚上8點至隔天深夜1點活動。

「友愛市場深夜食堂」人氣攤商之一「顏九年麻辣串」為活動添美味亮點。（透南風工作室提供）

友愛街區好朋友「吉慶聯彩布莊」推出創意紅包袋，詼諧討喜。（透南風工作室提供）

活動邀請DJ AMOS擔任音樂演出、Sam擔任主持，並規劃深夜食堂與友愛街好朋友「友愛市場深夜食堂」與「友愛好朋友市集」，是集中有手寫春聯、手作炸地瓜等攤位。林竹方表示，最令團隊感到意外的是「參加人數比預期多數好幾倍！」，一向深夜靜暗的市場成為趴場，跨年倒數時各店家與攤位配合下一齊將燈光暫時熄滅，換上人手一機的手機燭光，呈現截然不同的倒數氣氛。

「20歲時台南跨年氣氛回來了」

DJ Amos在SNS上表示，大家耳熟能詳的國民嗨歌如〈愛情恰恰〉、〈對你愛不完〉、〈青蘋果樂園〉、〈悲傷的茱麗葉〉、〈傷心的人別聽慢歌〉、〈眉飛色舞〉與〈三天三夜〉等曲播出時，參加民眾迴響出乎他意料，尤其在Disco演出的燈光音響、閃亮旋轉球、雞尾酒等陪襯下更嗨翻現場，DJ Amos形容現場猶如廣場大會操，熱鬧程度連他都略感驚嚇，「有如回到小時候去舞廳玩那樣爽！」

許多參加民眾在SNS上發言回憶：「20歲那時的台南市區熱鬧跨年的氣氛又回來了！」、「從沒看菜市場半夜還那麼多人的！」DJ Amos欣慰表示，參加民眾開心享受外並回饋感想，對舉辦團隊來說正是最大感動與鼓勵。透南風工作室正邀集當天照片與影片，盼新的一年能繼續與大家「一起把友愛街變得更好玩」。

「半眠跳恰恰」傳統市場中辦跨年，氣氛獨特歡欣。（透南風工作室提供）

(中時 )