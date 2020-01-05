2020選戰進入倒數，藍綠今天將在桃園大拚場，爭取選民支持。有評論認為，近日發生幾件事情，都有催促藍營支持者歸隊的效果。

民進黨日前通過《反滲透法》，為台灣新的一年迎來不可測的變數，也為即將到來的選戰投下超級炸彈。前總統馬英九也提及，民進黨推動反滲透法讓他非常痛心，他認為這是個非常可怕、可惡又可恥的政策，可怕是因為它範圍很廣，但是規定的很模糊，很容易就觸犯，這個法律同時也沒有主管機關，到時候誰來決定誰犯罪都是個大問號。據《中評社》報導，包括反滲透法強勢通過在內的三件事情，讓選情出現變化，對韓國瑜、國民黨恐較有利。

該評論提及，反滲透法強勢通過，反映出執政者的傲慢，更有許多民眾被「查水表」，引發疑慮。第二、林靜儀日前稱支持統一就是叛國引發極大爭議，增加民眾對民進黨繼續執政的某些想像。第三、黑鷹直升機失事，造成慘重損失，也引發民眾對美軍購的質疑。

該評論稱這些因素都對選舉氛圍造成影響，整體效果對綠營不利，恐有催促藍營支持者歸隊的效果。

(中時電子報)