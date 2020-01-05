鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 07:572020/01/05 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普周六傍晚說，要是德黑蘭攻擊任何美國人，或是美國資產，將打擊伊朗52個目標。 據CNN新聞網4日報導，就在白宮周六正式向國會通報，美方周四在軍事行動中擊殺伊朗精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，川普猛發了一連串推文。 (中時電子報) #川普 #伊朗 #衝突 #革命衛隊 #蘇雷曼尼 #波斯灣 #中東 #戰爭 #衝突 #油價 #股價 #油輪 也許您會感興趣 推薦閱讀 才說戰爭荒謬 川普抗伊朗要增兵1.4萬 14:362019/12/05 軍事 護駐伊拉克使館 美超級特戰隊馳援 11:162020/01/01 軍事 戰雲密佈 美促公民火速離開伊拉克 16:592020/01/03 國際 中情局死神出動 要了伊朗將領的命 08:472020/01/04 軍事 伊朗發誓下重手報復 這裡最危險 00:022020/01/05 國際 國際熱門新聞 伊朗發誓下重手報復 這裡最危險 - 國際 美智庫：蔡當選北京已有三對策 韓當選情況也複雜 - 國際 膽敢挑戰王后地位 網瘋傳泰王廢妃已死 - 國際 全身燒成火球！美「死神」斬首伊朗將領 影片曝光 - 國際 鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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