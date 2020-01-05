美國總統川普周六傍晚說，要是德黑蘭攻擊任何美國人，或是美國資產，將打擊伊朗52個目標。

據CNN新聞網4日報導，就在白宮周六正式向國會通報，美方周四在軍事行動中擊殺伊朗精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，川普猛發了一連串推文。

(中時電子報)