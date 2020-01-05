迴轉壽司「爭鮮」林森店蔡姓、王姓員工，利用收銀機會，刻意短報客人消費金額，3個月共侵吞24萬多元，蔡還免費招待朋友吃50盤壽司，事後2人各返還4萬多元、10萬元。台北地院依業務侵占、違反商業會計法判蔡徒刑7月，緩刑2年，須提供40小時義務勞務：另王判刑8月，緩刑3年，賠償爭鮮10萬元。

判決指出，北市中山區「爭鮮」林森店，因發現每日結餘現金和發票紀錄不符，懷疑有員工私吞收銀機現金，調閱監視器，發現蔡男與王男在客人結帳時，常刻意漏打短報客人消費金額，私吞現金，報警提告。

其中，蔡男自去年3月至6月間，以此手法侵占20次，金額4萬2000元；王男自去年4月至6月間，侵占24次，金額20萬元。另蔡男還從2017年12月至去年6月間10次漏打金額替招待朋友吃免費餐，每次招待5盤，店家損失1500元。蔡男案發後已將侵占款項全數歸還，王男則返還10萬。

(中時 )